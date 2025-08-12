МГЛУ переименован. Как теперь называется вуз?

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский государственный лингвистический университет переименован в Белорусский государственный университет иностранных языков (БГУИЯ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию, размещенную на сайте вуза.
Учреждение образования переименовано приказом министра образования № 366 от 6 августа 2025 года, изменения внесены в устав.
Минским горисполкомом 8 августа сделана запись в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации учреждения образования «Белорусский государственный университет иностранных языков» (БГУИЯ). Выдано свидетельство с регистрационным номером 100028902.
До 1993 года учреждение образования называлось Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков. Как самостоятельное учреждение высшего образования начало действовать с 1 сентября 1948 года. -0-