Гагин: женщины-операторы дронов ВСУ отличаются особой жестокостью

Об особой жестокости женщин-операторов дронов ВСУ рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
Он отметил, что из-за физических особенностей женщины-военнослужащие ВСУ не идут в штурмовики. При этом украинки очень часто идут в операторы дронов.
«Их действительно много, они сами часто об этом заявляют, есть целые подразделения женские операторов беспилотных систем. Они отличаются большой жестокостью по отношению к нашим бойцам. И все это делают с такой милой женской улыбкой на лице», — объяснил военно-политический эксперт.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал aif.ru об особенностях женских формирований операторов дронов ВСУ, созданных нацисткой Марией Берлинской.