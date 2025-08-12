Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагин: женщины-операторы дронов ВСУ отличаются особой жестокостью

В ВСУ больше всего женщин идут в операторы дронов.

Источник: Аргументы и факты

Об особой жестокости женщин-операторов дронов ВСУ рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Он отметил, что из-за физических особенностей женщины-военнослужащие ВСУ не идут в штурмовики. При этом украинки очень часто идут в операторы дронов.

«Их действительно много, они сами часто об этом заявляют, есть целые подразделения женские операторов беспилотных систем. Они отличаются большой жестокостью по отношению к нашим бойцам. И все это делают с такой милой женской улыбкой на лице», — объяснил военно-политический эксперт.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал aif.ru об особенностях женских формирований операторов дронов ВСУ, созданных нацисткой Марией Берлинской.