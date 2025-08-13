Новые поезда «Балтиец» для синей ветки метро везут в Петербург

В скором времени в Петербург прибудет новый состав для окончательной сборки на АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Там специалисты доукомплектуют вагоны салонокомплектом и дверьми, а также проведут первичные испытания. Об этом сообщает телеграм-канал «Подземник». Ранее в «Трансмашхолдинге» показывали эскиз новой модификации вагонов для второй линии петербургского метро.