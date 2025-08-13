Новые поезда «Балтиец» для синей ветки метро везут в Петербург

В скором времени в Петербург прибудет новый состав для окончательной сборки на АО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Там специалисты доукомплектуют вагоны салонокомплектом и дверьми, а также проведут первичные испытания. Об этом сообщает телеграм-канал «Подземник». Ранее в «Трансмашхолдинге» показывали эскиз новой модификации вагонов для второй линии петербургского метро.
— В новой модификации изменили расположение USB-розеток, форму и размещение поручней, а для обивки сидений разработали новый дизайн с изображением фрагмента Петропавловской крепости на берегу Невы, — сообщили в телеграм-канале. Помимо изменений в интерьере, в поездах установят автоматическую систему пожаротушения, безмасляный мотор-компрессор и тормозное оборудование с расширенными возможностями диагностики и обслуживания.
После окончательной сборки состав поступит в ТЧ-6 «Выборгское» и начнет работу на линии. К 2030 году планируется обновить весь парк — 77 новых составов заменят старые вагоны. В настоящее время балтийцы ходят только по красной ветке метро.