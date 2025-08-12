Россиянам рассказали, почему возникает головная боль от парфюма

Еще одну опасность для здоровья представляют жидкости для розжига, которые содержат токсичные вещества. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацка. Она пояснила, что при горении такие средства выделяют вредные пары, а шашлык, на который попала эта жидкость, может стать причиной серьезного отравления. По словам врача, употребление такого мяса способно вызвать рвоту, боли в животе, головную боль, головокружение или даже потерю сознания. Слова специалиста приводит 360.ru.