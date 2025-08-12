Россиянам рассказали, почему возникает головная боль от парфюма

Исследования показывают, что до 35% людей сталкиваются с головной болью, головокружением и другими неприятными симптомами после использования парфюма. Об этом сообщила бьюти-эксперт Елена Ведникова в беседе с Lenta.ru.
По словам Ведниковой, ухудшение самочувствия может быть связано с перегрузкой мозга из-за сложных ароматов. Парфюмерные композиции содержат от 20 до 40 душистых веществ, которые отправляют в мозг множество сигналов. Из-за этого кора головного мозга перегружается, что вызывает головную боль или усталость.
Также эксперт отметила, что причиной недомогания может быть аллергия на компоненты духов, такие как гидропероксиды линалоола, лимонена, древесный мох, изоэвгенол, коричный спирт или циннамал.
Еще одну опасность для здоровья представляют жидкости для розжига, которые содержат токсичные вещества. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацка. Она пояснила, что при горении такие средства выделяют вредные пары, а шашлык, на который попала эта жидкость, может стать причиной серьезного отравления. По словам врача, употребление такого мяса способно вызвать рвоту, боли в животе, головную боль, головокружение или даже потерю сознания. Слова специалиста приводит 360.ru.