Минобороны: Киев готовит провокацию для срыва переговоров России и США

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести провокационные удары. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В частности, украинские войска намерены ударить по одному из густонаселенных жилых кварталов в городе Чугуеве Харьковской области и возложить ответственность за эту атаку на российские войска, чтобы создать негативный медийный фон.

— Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты, — говорится в сообщении.

Также Минобороны не исключило проведения провокаций и в других населенных пунктах, которые находятся под контролем Украины, передает Telegram-канал ведомства.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

