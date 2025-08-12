Минобороны: Киев готовит провокацию для срыва переговоров России и США

— Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты, — говорится в сообщении.