Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести провокационные удары. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
В частности, украинские войска намерены ударить по одному из густонаселенных жилых кварталов в городе Чугуеве Харьковской области и возложить ответственность за эту атаку на российские войска, чтобы создать негативный медийный фон.
— Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты, — говорится в сообщении.
Также Минобороны не исключило проведения провокаций и в других населенных пунктах, которые находятся под контролем Украины, передает Telegram-канал ведомства.
15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.