Переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб в Крыму

Как сообщало URA.RU ранее, бразильский боец Вальтер Уокер вышел на турнир UFC в США под знаменитую российскую песню «Матушка Земля» и одержал победу в первом раунде. После поединка спортсмен обратился к болельщикам на русском языке, выразив благодарность семье и тренеру, а также признался в любви к России.