Химик Дорохов: с повторным кипячении растет концентрация солей в воде

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал о вреде многократного кипячения воды.
Вода после таких манипуляций совершенно неполезная, но вред не столько от кипячения, а от качества исходного сырья.
Если исходная вода соответствует санитарным нормам, то повторное кипячение не навредит. Водопроводная вода должна соответствовать нормам СанПиНов, где указаны допустимы пределы нитратов, хлора, тяжелых металлов и других компонентов.
Тем не менее, при каждом кипячении часть воды испаряется, а концентрация минеральных солей — таких как кальций и магний — возрастает. Это приводит к появлению накипи и ухудшению вкусовых качеств воды.
В беседе с Lenta.ru химик посоветовал набирать свежую воду для кипячения перед каждым употреблением. Если в чайнике остается много осадка, то значит вода жесткая и нужно рассмотреть установку фильтра с ионообменной смолой.
— Или регулярно чистить чайник лимонной кислотой, -заключил Дорохов.
А тем временем, диетолог Антон Поляков призвал отказаться воды в пластиковых бутылках. Такая продукция опасна, говорит он в беседе с aif.ru.
Пластиковые бутылки на 99,9% состоят из полиэтила. Он имеет свойство стареть и выделять фталаты, которые разрушают функцию щитовидной железы, половой системы и влияют на весь организм.
Тем временем, российские ученые разработали новый флуоресцентный зонд для выявления ионов ртути в воде. В результате реакции ионов ртути с атомами веществ, которые содержит зонд, появляются молекулы, светящиеся в ультрафиолете. Разработка позволяет определять токсины в концентрации в четыре раза ниже предельно допустимой по нормам ВОЗ, пишет RT.