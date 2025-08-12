Посольство Беларуси в Индии передало в дар Национальной библиотеке 250 изданий

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индии передало в дар Национальной библиотеке Беларуси 250 изданий, сообщает БЕЛТА.
В фонд библиотеки передано более 250 книжных и периодических изданий на английском, русском языках и санскрите. Среди них — научно-популярные и справочные издания о культуре, религии, философии и страноведении Индии.
«Мы руководствуемся принципом: напрасных знаний, просто знаний не бывает. Все знания важны, все средства для достижения знаний нужны», — отметил на церемонии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Михаил Касько.
По его словам, книга была, есть и будет источником знаний на века. Говоря об интересе к Индии, он отметил, что каждый год в университеты будут приходить люди, которые будут стремиться более глубоко изучать историю этого государства, писать научные работы, в оригинале читать не только политическую, но и художественную литературу.
На церемонии отмечалось, что интерес к странам Азии в Беларуси продолжает расти. Изучение их богатого наследия помогает не только расширить кругозор, но и находить новые точки соприкосновения в международном сотрудничестве. -0-