В Подмосковье девушка на моноколесе погибла в ДТП, столкнувшись с фурой

Несовершеннолетняя, которая захотела испытать моноколесо, стала жертвой ужасной аварии в Ленинском городском округе в вечернее время 11 августа. Подробности рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«11 августа примерно в 19:18 на 5-м километре автодороги “МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД” произошло ДТП. По предварительной информации, 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем “Шакман”. В результате аварии она погибла на месте», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале подмосковного МВД.
Сейчас проводятся оперативные мероприятия, чтобы выяснить подробности случившегося. Отмечается, что момент аварии был запечатлен одним из видеорегистраторов проезжающих авто. Удар был такой силы, что шансов на выживание у девушки просто не было.
Ранее KP.RU сообщил, что 12 августа 2025 года подросток, передвигавшийся по Москве на электросамокате, оказался под колесами автобуса. Водителя транспортного средства задержали для выяснения деталей. Подросток-самокатчик погиб на месте.