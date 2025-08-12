«Я положила его в гроб, вырастив патриотом»: мать бойца СВО не может прийти в себя после скандала с Гузеевой

Виктория воспитывала сына настоящим патриотом.
После судебного иска к телеведущей Ларисе Гузеевой мать погибшего на СВО бойца мечтает только об одном — добиться справедливости. URA.RU пообщалось с Викторией Зигрист и узнало о ее непростой судьбе.
«Я растила его в уважении к Путину».
Единственный сын Виктории Никита вырос в Швейцарии, куда семья переехала из Орска. Даже вдали от дома женщина воспитывала ребенка в огромной любви не только к Родине, но и президенту. «Я не люблю об этом говорить, но это так. Я вырастила Никиту в уважении к Владимиру Путину. Он с детства занимался дзюдо и хоккеем и постоянно следил за тем, что происходит в России», — вспоминает женщина.
Когда на Украине начался госпереворот в 2014 году, молодой человек также внимательно изучал этот вопрос. По словам Виктории, причина была в том числе и личной — там у сына жила девушка.
В зоне спецоперации.
В итоге Никита не смог остаться в стороне. В 2015 году он принял решение ехать в Луганск и защищать русских людей. Никита прибыл добровольцем в зону боевых действий и получил позывной «Винни».
Он работал также в Сирии и состоял в ЧВК «Вагнер». По словам матери, об участии сына в «Вагнере» она узнала только после его смерти. «Я растила парня честного, доброго, справедливого, с настоящим русским напористым характером. Получается, я его положила в гроб, вырастив патриотом», — сетует женщина.
«Не могу слушать хит SHAMAN».
Виктория по мере возможностей общалась с сыном, пока он воевал. Женщина вспомнила об одном важном разговоре с сыном. Он состоялся, когда Владимир Путин в феврале 2022 года обратился к гражданам России и объявил о признании ДНР и ЛНР.
«Когда Путин подписал указ, Никита позвонил мне счастливый и говорил: “Мама, нас признали! Я только сейчас понял, что я — русский и моя Родина — Россия”. Я не могу теперь слушать песню SHAMAN “Я русский”. Это о моем сыне!» — расплакалась Виктория, вспоминая этот разговор.
«Сообщили о смерти по телефону, а через секунду украли миллион».
Никита погиб три года назадФото: предоставлено Викторией Зигрист.
Никита погиб в апреле 2022 года в бою за Попасную в Луганской Народной Республике. О смерти сына матери сообщил по телефону некий мужчина, который представился волонтером. Никита ему доверял, но, как оказалось после его смерти, зря. Мужчина получил более 6 млн рублей за смерть павшего бойца, которые должен был передать матери.
«Мне позвонил человек по телефону и сообщил о смерти сына. И в ту же секунду отжал из его выплат миллион. А позже — еще один. Потом оказалось, что забрали его паспорт, кредитные карты и телефон. В итоге, когда я вступила в наследство, из банка ушло еще более двух миллионов», — рассказывает Виктория.
Женщина предоставила агентству видео, на кадрах которого мужчина делит деньги погибшего воина, там же видны награды и ордена, которые получал Никита, в том числе в Сирии и за освобождение из плена российского социолога Максима Шугалея. В итоге женщина из 6 миллионов рублей получила 2,5, но ордена и медали до матери так и не доехали.
«Я обязана бороться».
Виктория намерена бороться до конца и добиться справедливости. Это надо как минимум ради ее сына, отдавшего свою жизнь за Родину. А еще ради всех остальных ребят, которые воюют сейчас, и их матерей. «Я обязана бороться. Не знаю, как, но я буду. Я не имею права предать его. Я прошу справедливости и хочу, чтобы моя история дошла до Кремля и лично Путина. Нельзя так поступать с нашими пацанами! Я с трудом добилась возбуждения уголовного дела в Санкт-Петербурге. Сейчас идет расследование», — заявила женщина.
А пока что на сентябрь у нее запланирован суд по поводу выпада Ларисы Гузеевой, которая публично не поверила в ее историю. За комментарий теледивы Виктория требует миллиард рублей и публичные извинения.