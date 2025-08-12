«Я положила его в гроб, вырастив патриотом»: мать бойца СВО не может прийти в себя после скандала с Гузеевой

Виктория намерена бороться до конца и добиться справедливости. Это надо как минимум ради ее сына, отдавшего свою жизнь за Родину. А еще ради всех остальных ребят, которые воюют сейчас, и их матерей. «Я обязана бороться. Не знаю, как, но я буду. Я не имею права предать его. Я прошу справедливости и хочу, чтобы моя история дошла до Кремля и лично Путина. Нельзя так поступать с нашими пацанами! Я с трудом добилась возбуждения уголовного дела в Санкт-Петербурге. Сейчас идет расследование», — заявила женщина.