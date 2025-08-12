Нужно сказать, что Европа и Украина не в восторге от встречи Путина и Трампа на Аляске. Европа выражает обеспокоенность, что ее могут вычеркнуть из процесса урегулирования конфликта на Украине. А вот Киев, по сведениям Минобороны РФ, готов далеко зайти, чтобы сорвать саммит. Киевские власти готовят провокацию в Харьковской области, чтобы выставить ВС РФ в негативном свете.