Белый дом раскрыл детали саммита России и США на Аляске

Белый дом: саммит РФ и США будет касаться украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом раскрыл детали саммита России и США, который пройдет 15 августа 2025 года на Аляске. В Вашингтоне заявили, что в большей степени он будет посвящен украинскому вопросу. В Белом доме отметили, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать варианты урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что это обсуждение в пятницу посвящено прекращению войны на Украине», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга с журналистами.

Нужно сказать, что Европа и Украина не в восторге от встречи Путина и Трампа на Аляске. Европа выражает обеспокоенность, что ее могут вычеркнуть из процесса урегулирования конфликта на Украине. А вот Киев, по сведениям Минобороны РФ, готов далеко зайти, чтобы сорвать саммит. Киевские власти готовят провокацию в Харьковской области, чтобы выставить ВС РФ в негативном свете.

