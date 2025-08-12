Пострадавшие от наводнения в Иркутской области пять лет воюют с плесенью и комиссиями

«Мы не можем разорвать замкнутый круг, в который попали после наводнения в 2019 году. С мужем много лет отстаивали права в суде, но силы и средства закончились. О пострадавших стали забывать, и люди остались один на один со своей бедой. Пять лет мы отстаивали свои права в судах на получение компенсации за поврежденное жилье. Вынуждены жить в сыром, гниющем от грибка доме, потому что нам некуда идти и не у кого искать помощи» — такое сообщение Полина Конева оставила в чате губернатора Иркутской области.