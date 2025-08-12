Русский дух Русской Америки: кто опередил Путина на пути на Аляску

Что же касается пролистанных глав, то нелишним будет отметить, что русский дух из Русской Америка за прошедшие с момента продажи Аляски полтора века выветрился хоть и изрядно, но все ж таки не совсем. Доля тех, кто называет себя русскими в общем населении штата (740 тысяч человек), американская статистика определяет в 1,4 процента населения. Что в переводя на абсолютные цифры составляет около 10 тысяч человек.