Русский дух Русской Америки: кто опередил Путина на пути на Аляску

Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску, за всю историю этого региона. Но не первым государственным деятелем. Впрочем, частыми эти визиты назвать нельзя. Посещали бы в свое время гости столицы Русскую Америку почаще и в большем количестве, возможно, не пришла бы властям предержащим в голову мысль о продаже этой территории Соединенным Штатом.
В то время, когда Аляска принадлежала Российской империи, самыми важными государевыми людьми там были главные правители (так официально называлась губернаторская должность) Русской Америки, коих за все время российского владения этим регионом насчитывается 14.
Первый из них, Александр Баранов, имел чин коллежского советника, что, согласно Табели о рангах, соответствовало уровню армейского полковника. Баранов — единственный гражданский главный правитель. Сведущие 13 были военными. Замыкает этот список Дмитрий Максутов, занимавший этот пост в 1864—1867 годах. К концу своего наместничества Максутов дослужился до звания капитана 1 ранга.
Самый же высокий чин из всех главных правителей носил Степан Воеводский, управлявший колонией в 1854—1859 годах: в 1856 году он был произведен в чин контр-адмирала.
После этого нога государевых людей в более-менее высоком статусе не ступала на землю Аляски очень долго. В XIX веке поводов для таких посещений вообще не представилось, а в следующем, двадцатом, возник лишь один, не самый приятный — Вторая мировая война.
В 1942—1945 годах на авиабазе «Лэдд-Филд» (город Фэрбанкс, Аляска) располагалась советская военная миссия по приемке военных самолетов, поставлявшихся в СССР по программе ленд-лиза. Воздушная трасса, по которой осуществлялась перегонка американской авиатехники, вошла в историю как Алсиб («Аляска-Сибирь»).
Всего за годы войны по этому маршруту в Советский Союз было переправлено 7925 воздушных машин американского производства, то есть примерно половина всех самолетов, которые СССР получил по ленд-лизу. В этот период на Аляске несли службу около 300 советских военнослужащих. В 1942—1944 годах представительство ВВС Красной Армии в Фэрбанксе возглавлял полковник Михаил Мачин.
Столько же скуп — пока — на визиты на Аляску облеченных властью россиян и XXI век. Но зато уровень гостей значительно вырос. В мае 2017 года в том же Фэрбанксе побывали министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний посол РФ в США Сергей Кисляк. Поводом для поездки стала встреча глав внешнеполитических ведомств государств — участников Арктического совета.
«Арктика — регион особых интересов России, — отмечалось в комментарии Департамента информации и печати МИД России, посвященном министерской встрече. — Здесь сконцентрированы практически все аспекты нашей национальной безопасности. Сегодня ведущие международные игроки уделяют Арктике все больше внимания. Это оборачивается усилением соперничества, столкновением интересов и амбиций различных стран… При этом выбор России неизменен — цивилизованное, переговорное решение всех спорных вопросов на основе международного права».
Во время пребывания в Фэрбанксе Лавров возложил венок к памятнику героям Алсиба. «Мы высоко ценим, как люди Аляски сохраняют память о нашей общей борьбе против фашизма во время Второй мировой войны», — подчеркнул глава МИД на пресс-конференции по итогам встречи.
В общем, более подходящего и символичного места для аляскинского саммита, чем этот небольшой городок (население Фэрбанкса — 30,2 тысячи человек, с пригородами — 82,8 тысячи) найти трудно. Если верить известной поговорке о любви Бога к троице, то встреча лидеров России и США должна пройти именно здесь.
Хотя в турбулентные времена Господь зачастую играет по другим правилам, по которым дважды — а тем более, трижды — в одну воронку снаряд не падает. Впрочем, где бы ни прошел саммит, в любом случае в «русской» истории Аляски откроется новая глава.
Что же касается пролистанных глав, то нелишним будет отметить, что русский дух из Русской Америка за прошедшие с момента продажи Аляски полтора века выветрился хоть и изрядно, но все ж таки не совсем. Доля тех, кто называет себя русскими в общем населении штата (740 тысяч человек), американская статистика определяет в 1,4 процента населения. Что в переводя на абсолютные цифры составляет около 10 тысяч человек.
Есть даже лица с российскими паспортами. Причем таковых все больше. Начиная с 2022 года посольство России в Вашингтоне периодически устраивает выездные консульские сессии на Аляску. Скажем, в том же 2022 году консульско-правовую помощь, согласно отчету дипмиссии, получили за время сессии около 300 проживающих в штате россиян.
Доля русских в общей статистике, естественно, не включает в себя всех лиц с русскими корнями: отдаленных потомков русских колонистов на Аляске намного больше. Среди них, например, вице-губернатор штата Лоран Леман.
«В нашей семейной истории сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алутиикской женщиной по имени Аграфена, — рассказал американский чиновник российским журналистам. — Я являюсь их потомком. В поселке Нинилчик, где я вырос, до сих пор сохранились следы той культуры — в языке и обычаях, все еще заметно русское влияние».
В общем, логика выбора Аляски в качестве места проведения российско-американского саммита, возможно, безусловно, есть. Еще какая. С какой стороны ни взгляни — не чужая земля.