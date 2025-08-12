Украинская сторона начала подготовку к провокации и 11 августа перевезла в Чугуев Харьковской области группу журналистов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Журналистов доставили под предлогом «подготовки репортажей» на транспорте Службы безопасности Украины (СБУ). По данным Минобороны, Киев планирует устроить провокацию для срыва российско-американских переговоров 15 августа.
— С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне», — говорится в материале.
В частности, украинские войска намерены ударить по одному из густонаселенных жилых кварталов в городе. Кроме того, Минобороны не исключило проведения провокаций и в других населенных пунктах, которые находятся под контролем Украины.
15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.