Нутрициолог Никитина рассказала, чем опасны настойки из вишни, абрикоса и миндаля

Она пояснила, что в косточках этих продуктов содержится амигдалин — вещество, которое при расщеплении превращается в ядовитую синильную кислоту. Чем больше косточек используется и чем дольше настаивается напиток, тем опаснее он становится. В связи с этим врач рекомендовала избегать использования косточек в домашних условиях или тщательно их очищать.