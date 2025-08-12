Нутрициолог Никитина рассказала, чем опасны настойки из вишни, абрикоса и миндаля

Чрезмерное употребление домашних настоек негативно влияет на поджелудочную железу и сосуды. Особую опасность представляют напитки, в составе которых содержатся вишня, абрикос или миндаль. Об этом заявила нутрициолог Лариса Никитина.
Она пояснила, что в косточках этих продуктов содержится амигдалин — вещество, которое при расщеплении превращается в ядовитую синильную кислоту. Чем больше косточек используется и чем дольше настаивается напиток, тем опаснее он становится. В связи с этим врач рекомендовала избегать использования косточек в домашних условиях или тщательно их очищать.
Во время приготовления настоек Никитина посоветовала мыть руки, дезинфицировать посуду и ингредиенты по возможности по стандартам асептики и антисептики. Также она рекомендовала не доверять чужим рецептам без проверки, поскольку в таком случае присутствует риск занесения микроорганизмов.
— Рекомендуется использовать проверенные рецепты от профессиональных технологов или гостовские стандарты. Особенно это важно при работе с косточковыми плодами: неправильная обработка может привести к отравлению синильной кислотой, — подчеркнула специалист.
Она также отметила, что настойки нужно употреблять аккуратно из-за высокого содержания сахара и спирта в них, передает Life.ru.
По словам психиатра-нарколога Андрея Тюрина, относительно безопасной дозой алкоголя считается примерно 10 миллилитров крепкого спиртного в сутки, что равняется примерно 50 миллилитрам пива. Врач отметил, что такой объем алкоголя можно выпить, не беспокоясь насчет вреда для здоровья внутренних органов.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.