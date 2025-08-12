Младенцы с гвоздями в черепах: В Курске нашли обезображенные останки 46 детей

«Убивались, часть мёртвыми привозились, и закапывались на этой территории. Послойно тут 30 человек, по 40 человек… В основном, женщины, дети и старики… Спиленные черепа, спиленные руки, спиленные ноги, грудины, фаланги», — рассказала замруководителя поискового отряда «Курская земля» Анна Поварова.
Среди найденных останков — пять беременных женщин и 46 детей. За время работы на этой территории поисковики подняли более 3 тысяч человеческих останков. По словам участников поисковых работ, нацисты часто привозили и погребали мирных жителей на территории современной рощи. Поварова отметила особую жестокость обнаруженных захоронений: младенцы с гвоздями в черепах и ямы с погребенными живьём женщинами и детьми.
Ранее археологи нашли потерянный в 1940-х годах грунтовый могильник в Старой Ладоге. Точное расположение памятника было утрачено из-за ненадёжности фиксации ориентиров тех времён.