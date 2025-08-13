В Самаре с 13 по 21 августа трамваи не будут ездить по Ташкентской и Советской

С 13 по 21 августа в Самаре трамваи не будут ездить по улицам Советская и Ташкентская между остановками «15-й микрорайон» и «Улица Ставропольская», предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом теплосети на перекрестке улиц Нагорная и Советская: здесь придется демонтировать участок рельсошпальной решетки.