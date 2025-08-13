В Самаре с 13 по 21 августа трамваи не будут ездить по Ташкентской и Советской

С 13 по 21 августа в Самаре трамваи не будут ездить по улицам Советская и Ташкентская между остановками «15-й микрорайон» и «Улица Ставропольская», предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом теплосети на перекрестке улиц Нагорная и Советская: здесь придется демонтировать участок рельсошпальной решетки.
— Для минимизации неудобств в указанный период пассажиры могут воспользоваться двумя бесплатными компенсационными автобусными маршрутами, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.
Оба бесплатных автобуса будут ездить от 15-го микрорайона по проспекту Карла Маркса, улице Алма-Атинской, проспекту Металлургов. Затем один из них будет ехать по улицам Елизарова, Победы, Земеца до Юнгородка. Второй маршрут будет следовать до пересечения проспекта Металлургов и улицы Советской.
У нескольких трамваев временно изменится маршрут администрация Самары.
Трамваи № 13 будут ездить как обычно, но на маршрут обещают выпустить дополнительный подвижной состав. Трамваи № 24к временно отменят. А трамваи № 21, № 24 и № 25 изменят маршруты. В связи с этим самарцам рекомендуют приходить на остановки заблаговременно.