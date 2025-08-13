Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре с 13 по 21 августа трамваи не будут ездить по Ташкентской и Советской

Бесплатные автобусы запустят в Самаре на время ремонта теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 21 августа в Самаре трамваи не будут ездить по улицам Советская и Ташкентская между остановками «15-й микрорайон» и «Улица Ставропольская», предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом теплосети на перекрестке улиц Нагорная и Советская: здесь придется демонтировать участок рельсошпальной решетки.

— Для минимизации неудобств в указанный период пассажиры могут воспользоваться двумя бесплатными компенсационными автобусными маршрутами, — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Оба бесплатных автобуса будут ездить от 15-го микрорайона по проспекту Карла Маркса, улице Алма-Атинской, проспекту Металлургов. Затем один из них будет ехать по улицам Елизарова, Победы, Земеца до Юнгородка. Второй маршрут будет следовать до пересечения проспекта Металлургов и улицы Советской.

У нескольких трамваев временно изменится маршрут администрация Самары.

Трамваи № 13 будут ездить как обычно, но на маршрут обещают выпустить дополнительный подвижной состав. Трамваи № 24к временно отменят. А трамваи № 21, № 24 и № 25 изменят маршруты. В связи с этим самарцам рекомендуют приходить на остановки заблаговременно.