Золото и серебро завоевали представители БГСХА на чемпионате по пахоте в России

Соревнование прошло в Ленинградской области и собрало 55 лучших механизаторов из регионов России, а также из других государств.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золото и серебро завоевали представители Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) на XII Открытом чемпионате России по пахоте. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Соревнование прошло в Ленинградской области и собрало 55 лучших механизаторов из регионов России, а также из других государств. Победителем открытого кубка России по пахоте стал декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА Владимир Гусаров. Он отметил, что ключ к победе — сочетание науки и многолетней практики. «В этом году мы ехали побеждать. В прошлом году у нас был дебют на данном соревновании. В этот раз мы были готовы, знали все тонкости, нюансы», — сказал Владимир Гусаров. На соревнованиях наша команда выполняла задания на тракторах BELARUS.

Кроме того, мастер производственного обучения БГСХА Максим Логунов стал вторым на трактор-шоу (соревновании по мастерству управления трактором), уступив российскому представителю всего лишь доли секунды. -0-

Скриншоты видео телеканала СТВ.