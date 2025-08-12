Золото и серебро завоевали представители БГСХА на чемпионате по пахоте в России

Соревнование прошло в Ленинградской области и собрало 55 лучших механизаторов из регионов России, а также из других государств. Победителем открытого кубка России по пахоте стал декан факультета механизации сельского хозяйства БГСХА Владимир Гусаров. Он отметил, что ключ к победе — сочетание науки и многолетней практики. «В этом году мы ехали побеждать. В прошлом году у нас был дебют на данном соревновании. В этот раз мы были готовы, знали все тонкости, нюансы», — сказал Владимир Гусаров. На соревнованиях наша команда выполняла задания на тракторах BELARUS.