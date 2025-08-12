Нужно сказать, что в России на этот вопрос уже знают ответ и давно озвучивали свое мнение. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос целостности РФ не обсуждается. Донбасс, Новороссия и Крым вошли в состав РФ законным путем с помощью референдумов. Эти территории являются российскими, там живут русские люди, и распродавать их никто не собирается.