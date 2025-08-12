В Белом доме ответили на вопрос о возможном обмене территориями между Россией и Украиной. Пресс-секретарь Каролин Левитт не стала давать прямого ответа на этот вопрос, она лишь сказала, что эта тема может быть поднята на предстоящем саммите на Аляске между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», — резюмировала Левитт в беседе с журналистами.
Нужно сказать, что в России на этот вопрос уже знают ответ и давно озвучивали свое мнение. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос целостности РФ не обсуждается. Донбасс, Новороссия и Крым вошли в состав РФ законным путем с помощью референдумов. Эти территории являются российскими, там живут русские люди, и распродавать их никто не собирается.