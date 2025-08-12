Британка чуть не умерла из-за выдавленного в «треугольнике смерти» прыща

«Треугольник смерти», где оказался прыщ девушки, — это область на лице, где из-за лопнувшего прыща бактерии могут попасть в мозг. Это, в свою очередь, приводит к развитию опасных для жизни инфекций, которые проникают в организм через оставшуюся открытой ранку. Осложнения в таких случаях могут привести к слепоте, инсульту, параличу и даже смерти.