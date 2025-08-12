Британка чуть не умерла из-за выдавленного в «треугольнике смерти» прыща

Жительница Великобритании Мари Лиш попала в отделение неотложной помощи и получила четыре разных препарата для лечения после того, как выдавила прыщ на лице. По словам дерматологов, прыщ вскочил в так называемом «треугольнике смерти», и его выдавливание вовсе могло стоить девушке жизни.
Прыщ появился прямо под ноздрей Лиш. Девушка выдавила его, а спустя четыре часа заметила, что ее половина лица сильно опухла, а когда она попыталась улыбнуться, поднимался только один из уголков рта.
Осматривавшие британку врачи сделали «крайне неутешительные» вердикты и назначили ей препараты для лечения инфекции, в том числе стероиды и антибиотики.
— Думаю, я заразилась очень быстро, в течение нескольких часов, поэтому я принимаю кучу лекарств, — поделилась Лиш.
«Треугольник смерти», где оказался прыщ девушки, — это область на лице, где из-за лопнувшего прыща бактерии могут попасть в мозг. Это, в свою очередь, приводит к развитию опасных для жизни инфекций, которые проникают в организм через оставшуюся открытой ранку. Осложнения в таких случаях могут привести к слепоте, инсульту, параличу и даже смерти.
— Выдавливание прыщей в центре лица может быть особенно опасным В области лица от переносицы до уголков рта есть вены, которые напрямую связаны с мозгом через кровеносный сосуд, называемый кавернозным синусом, — рассказал дерматолог из Нью-Йорка доктор Марк Стром для издания New York Post.
В профилактике прыщей может помочь особая диета, которая исключит провоцирующую прыщи еду. Врач-косметолог Анастасия Костенко назвала такие продукты.