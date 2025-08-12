Пять подрядчиков привлекли к разработке проекта реконструкции БСМП в Таганроге

Два этапа масштабного проекта реконструкции БСМП в Таганроге успешно прошли государственную экспертизу. Как следует из данных Единого государственного реестра заключений, в разработке проектной документации второго и третьего этапов участвовали пять подрядных организаций из разных регионов России.
Среди исполнителей значатся и две ростовские организации. К работе также привлечены московские фирмы, а также ярославская группа компаний.
Отметим, что прохождение госэкспертизы подтверждает соответствие проектной документации всем требованиям и стандартам, что позволяет перейти к практической реализации следующих этапов обновления медицинского учреждения.
