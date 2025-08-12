Принц Гарри и Меган Маркл заключили «рискованный» контракт с Netflix

По информации СМИ, старое соглашение принца Гарри и Меган Маркл с Netflix могло не оправдать ожиданий. В нем говорилось, что супруги будут создавать «вдохновляющие семейные программы», но в итоге они не выпустили ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого пара сняла несколько документальных проектов, в том числе фильм «Гарри и Меган».