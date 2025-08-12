Принц Гарри и Меган Маркл заключили «рискованный» контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали новый контракт с американским стриминговым сервисом Netflix, который подразумевает «право первого просмотра». По соглашению менеджеры могут отказаться от созданного парой контента, если он не устроит их по качеству. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал Page Six.
— Это немного. Для Netflix это не риск, но это спасает их обоих с точки зрения репутации, — говорится в материале.
Согласно данным журналистов, в сфере шоу-бизнеса такой тип контрактов считается нежелательным и рискованным. Кроме того, новое соглашение с Netflix по условиям уступает прежнему, что указывает на снижение доверия и интереса к паре, передает портал.
По информации СМИ, старое соглашение принца Гарри и Меган Маркл с Netflix могло не оправдать ожиданий. В нем говорилось, что супруги будут создавать «вдохновляющие семейные программы», но в итоге они не выпустили ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого пара сняла несколько документальных проектов, в том числе фильм «Гарри и Меган».