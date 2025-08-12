Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принц Гарри и Меган Маркл заключили «рискованный» контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали новый контракт с американским стриминговым сервисом Netflix, который подразумевает «право первого просмотра». По соглашению менеджеры могут отказаться от созданного парой контента, если он не устроит их по качеству. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал Page Six.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подписали новый контракт с американским стриминговым сервисом Netflix, который подразумевает «право первого просмотра». По соглашению менеджеры могут отказаться от созданного парой контента, если он не устроит их по качеству. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал Page Six.

— Это немного. Для Netflix это не риск, но это спасает их обоих с точки зрения репутации, — говорится в материале.

Согласно данным журналистов, в сфере шоу-бизнеса такой тип контрактов считается нежелательным и рискованным. Кроме того, новое соглашение с Netflix по условиям уступает прежнему, что указывает на снижение доверия и интереса к паре, передает портал.

По информации СМИ, старое соглашение принца Гарри и Меган Маркл с Netflix могло не оправдать ожиданий. В нем говорилось, что супруги будут создавать «вдохновляющие семейные программы», но в итоге они не выпустили ни одного детского телешоу, художественного фильма или сценария. Вместо этого пара сняла несколько документальных проектов, в том числе фильм «Гарри и Меган».

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше