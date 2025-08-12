Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал ФСБ объяснил, почему пенсионеры — наиболее незащищенная группа людей для вербовщиков

Генерал ФСБ Михайлов: Пенсионеры наиболее уязвимы перед вербовщиками СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские пенсионеры оказались наиболее уязвимой группой перед вербовкой со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил генерал ФСБ Александр Михайлов в беседе с aif.ru.

Генерал пояснил, что пожилые люди живут в сложных условиях, а их способность анализировать ситуацию ослаблена. Поэтому они легко поддаются на обещания денег или угрозы.

Михайлов рассказал, что спецслужбы используют три способа вербовки: идейно-политический, компрометирующий и материальный. По его словам, в современном обществе чаще всего работает именно материальная заинтересованность. Он добавил, что общество далеко от идеала, что делает людей уязвимыми перед такими манипуляциями.

При этом киевские спецслужбы и телефонные мошенники активно запугивают российских пенсионеров, особенно женщин, и подталкивают их к совершению терактов. Как сообщили в ФСБ России, представители СБУ сначала обманом похищают сбережения через иностранные мессенджеры, а затем, обещая вернуть деньги, принуждают жертв к диверсиям. Мошенники часто представляются сотрудниками российских силовых структур. Сами жертвы не осознают, что выполнение таких заданий может привести к их собственной гибели, пишет RT.