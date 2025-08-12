Генерал ФСБ объяснил, почему пенсионеры — наиболее незащищенная группа людей для вербовщиков

При этом киевские спецслужбы и телефонные мошенники активно запугивают российских пенсионеров, особенно женщин, и подталкивают их к совершению терактов. Как сообщили в ФСБ России, представители СБУ сначала обманом похищают сбережения через иностранные мессенджеры, а затем, обещая вернуть деньги, принуждают жертв к диверсиям. Мошенники часто представляются сотрудниками российских силовых структур. Сами жертвы не осознают, что выполнение таких заданий может привести к их собственной гибели, пишет RT.