Генерал пояснил, что пожилые люди живут в сложных условиях, а их способность анализировать ситуацию ослаблена. Поэтому они легко поддаются на обещания денег или угрозы.
Михайлов рассказал, что спецслужбы используют три способа вербовки: идейно-политический, компрометирующий и материальный. По его словам, в современном обществе чаще всего работает именно материальная заинтересованность. Он добавил, что общество далеко от идеала, что делает людей уязвимыми перед такими манипуляциями.
При этом киевские спецслужбы и телефонные мошенники активно запугивают российских пенсионеров, особенно женщин, и подталкивают их к совершению терактов. Как сообщили в ФСБ России, представители СБУ сначала обманом похищают сбережения через иностранные мессенджеры, а затем, обещая вернуть деньги, принуждают жертв к диверсиям. Мошенники часто представляются сотрудниками российских силовых структур. Сами жертвы не осознают, что выполнение таких заданий может привести к их собственной гибели, пишет RT.