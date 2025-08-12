В какие месяцы выгоднее покупать iPhone

«В начале весны стоимость смартфонов Apple в среднем падает на 40−50% от той, что была на старте продаж, в последующие месяцы стоимость постепенно снижается, но уже не так резко», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Авторы рекомендуют покупать iPhone в конце марта, поскольку основные праздники (23 февраля и 8 марта) уже прошли и продавцы больше не держат цены из-за ажиотажа. Однако уточняется, что если актуальность нового телефона не стоит приоритетом, то можно также купить устройство в конце лета, во время снижения цен в преддверии выхода новой модели.