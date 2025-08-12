Родители и Госдума против школьной домашки и заданий на лето: «не работать репетиторами»

Чем ближе 1 сентября, тем больше все думают о школе — особенно родители. Недавно был проведен опрос, посвященный заданиям на каникулы. Чуть менее половины респондентов сочли, что летом дети должны отдыхать, а не читать огромные тома, не долдонить параграфы, не решать «с иксами задачи». И главное, не трогать взрослых, которые хотя бы на каникулах мечтают не работать репетиторами. Впрочем, в течение учебного года это тоже напрягает — об этом свидетельствует опрос на канале спикера ГД РФ Вячеслава Володина: там 1500 человек выступили против чрезмерных объемов домашних заданий.
Летняя учеба — настоящая морока для родителей. Так можно резюмировать выводы из соцопроса. 38% респондентов, а в основном опрашивали жителей больших городов РФ, декларировали: лето — время для отдыха. Другие родители нашли в летних списках и задачках нечто положительное, но и негатив разобрали по статьям. Родители конкретизировали, что именно им не нравится в летней учебе. 23% опрошенных выделили нехватку свободного времени для занятий с детьми. 11% сознались, что и в каникулы тоже нанимают репетиторов. Среди лидеров систематических занятий на каникулах русский язык, математика и английский.
Нерегулярно, то бишь время от времени, занимаются летом со своими детьми 20% респондентов. А вот «от и до», не снижая темпа, репетиторствуют зимой и летом только 3% родителей. Это очень мало, при том что теоретически сознают необходимость каникулярных занятий 28%. Нейтральное отношение к проблеме занятий и повтора школьной программы летом выразили 34% респондентов. Всего было опрошено 1200 человек.
Чуть ранее на опережение темы 1 сентября вышли в Госдуме. Парламентский спикер Вячеслав Володин продолжил оценивание ученической нагрузки, да и вообще школьных тягот на своем канале в соцсети. И опять устроил голосование на именном канале. Продолжая дискуссию вокруг чрезмерной нагрузки на детей, которые в среднем проводят за учебой по 8−10 часов в день, лидер нижней палаты парламента упомянул и об ИИ, мол, все равно многие у нейросетей списывают. И предложил подписчикам голосование по пунктам. Эффективно ли выполнение ДЗ в настоящем виде? Нужно ли домашнее задание и какое? В школе или дома должно выполняться домашнее задание?
Позже Володин сообщил, что Госдума разработает предложения по изменению подходов к формированию ДЗ. Опираясь на реакцию общественности и экспертную оценку, разумеется. Депутаты подумают о том, как исключить ИИ из выполнения домашки. Чтобы было меньше формализма и готовых ответов в этой части обучения в школе. В парламенте вернутся к теме после 1 сентября.
— Необходимость летних занятий сильно зависит от возраста ребенка, — говорит семейный психолог Марьяна Разумовская. — С учеником начальной школы, с ребенком, который учится в средних классах, в возрасте до 11−12 лет, с особенным ребенком лучше что-то повторять летом. Это связано с особенностями строения мозга. Пока не созрели участки неокортикса, которые отвечают за функцию речи и другие «учебные», длительный отдых может спровоцировать эффект чистого листа в сентябре. Будто ребенок все забыл, но на самом деле нет доступа к ранее усвоенной информации.
У девочек такой эффект может спровоцировать и ранний пубертат. Летом перед наступлением месячных часто происходит скачок роста, организм на него бросает все силы.
Но главная причина, по которой большинство родителей негативно относятся к летним занятиям, лежит в изменении родительско-детских отношений внутри семьи. Многие заметили, что за последние 10−15 лет авторитарный стиль родительского поведения с безусловным подчинением взрослым, вторичностью мнения детей, с пренебрежением их потребностями в интересах родителей ушел в прошлое. Что хорошо, разумеется, когда на сцену выходит или скоро выйдет «непоротое поколение».
Но пока наши «новые дети» еще растут, заставить их что-то сделать, мотивировать на учебу гораздо сложнее. Прибавьте гаджеты, которыми оккупированы центры удовольствия детей от 7 до 17. Получается ситуация, которую часто озвучивают мамы: «Пока не гавкнешь, не рявкнешь, ребенок не шевелится». На практике мамы могут напомнить об уроках несколько раз спокойно, отцы срываются быстрее.
А чтобы рявкнуть, усадить за уроки через сопротивление — для этого нужно отдельное усилие. И часто у человека, который вернулся с работы, сил на такое волевое действие нет. Это даже сложнее, чем «поработать репетитором», помочь с заданием ребенку, который подчиняется, проверить уроки, за которые школьник сел самостоятельно.