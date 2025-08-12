Родители и Госдума против школьной домашки и заданий на лето: «не работать репетиторами»

Чем ближе 1 сентября, тем больше все думают о школе — особенно родители. Недавно был проведен опрос, посвященный заданиям на каникулы. Чуть менее половины респондентов сочли, что летом дети должны отдыхать, а не читать огромные тома, не долдонить параграфы, не решать «с иксами задачи». И главное, не трогать взрослых, которые хотя бы на каникулах мечтают не работать репетиторами. Впрочем, в течение учебного года это тоже напрягает — об этом свидетельствует опрос на канале спикера ГД РФ Вячеслава Володина: там 1500 человек выступили против чрезмерных объемов домашних заданий.