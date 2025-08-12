«Работа — бар, деньги — йок»: угроза платных садов и школ поставила трудмигрантов в «чемоданную позу»

— Ясно же, что это против трудмигрантов, — на анонимной основе возмущен дипломат из Индии. — Дети иностранных специалистов, командированных в вашу страну, ходят в школы при своих посольствах. Либо работодатель, вызвавший этого специалиста, оплачивает его детям международную школу — это нормальная мировая практика. А «иностранцы», которые идут в ваши бесплатные школы, — это дети самой дешевой рабсилы. У моей страны уже был такой горький опыт. В итоге наш Мумбаи до сих пор не может выбраться из трущоб. Он самый передовой по технологиям, там знаменитый на весь мир Болливуд, но из-за недостатка социальной поддержки для трудмигрантов трущобы растут, как раковая опухоль. Приезжие из соседних Бангладеш, Бутана, Афганистана и Мьянмы с детьми живут в коробках из-под холодильников и плодят инфекции, так как у нас очень жарко. А у вас очень холодно — и будут или смерти, или преступность.