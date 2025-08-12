«Работа — бар, деньги — йок»: угроза платных садов и школ поставила трудмигрантов в «чемоданную позу»

Детей с иным гражданством брать в российские садики и школы только платно: такой законопроект подготовили для рассмотрения Госдумой. Авторы уверены, что новое правило решит проблему нехватки мест в садах и школах для граждан РФ. Но то, что гастарбайтеры это не потянут, настолько очевидно, что их, несмотря на битвы за место под детсадовским или школьным «солнцем», поддержали даже некоторые «коренные» родители.
Проект изменения в статью 78 закона «Об образовании в РФ» внесен в Госдуму 11 августа, на сей раз инициатива межфракционная. На рассмотрение уже поступил законопроект о предоставлении приоритета детям граждан РФ при приеме в детские сады перед иностранцами. А следом планируется документ, предполагающий платное обучение для детей иностранцев с 1-го по 11-й классы и ограничение числа попыток сдачи теста по русскому языку до трех (с 1 апреля этого года, согласно новому закону от декабря 2024-го, для зачисления в школу детям мигрантов необходимо сдать тест по русскому языку, не прошедшие его дети могут бесплатно подтянуть язык в специальных бюджетных образовательных центрах, а количество пересдач теста не ограничено). Если инициативу одобрят, бесплатное образование для детей не граждан РФ будет возможно «только в особых случаях, предусмотренных международными договорами России или федеральными законами».
— До пандемии наш дом проверяли, вдруг кого в школу не отдали, — плачет еще одна многодетная мать без российского паспорта. — Предупреждали, что если кто детей не учит, а дома по хозяйству держит или на работу берет помогать, у того опека их отнимет, отдаст в русский детдом, а родителей вышлет домой. А теперь наоборот: в сад вообще не берут, хоть он у нас и так платный. В школу пока не берут: говорят, что будет платно, но не знают сколько. Мы за квартиру платим, за садик младшим платим, за школу старшему уже не сможем.
На инициативу обратили внимание и граждане других стран, работающие в России.
— Ясно же, что это против трудмигрантов, — на анонимной основе возмущен дипломат из Индии. — Дети иностранных специалистов, командированных в вашу страну, ходят в школы при своих посольствах. Либо работодатель, вызвавший этого специалиста, оплачивает его детям международную школу — это нормальная мировая практика. А «иностранцы», которые идут в ваши бесплатные школы, — это дети самой дешевой рабсилы. У моей страны уже был такой горький опыт. В итоге наш Мумбаи до сих пор не может выбраться из трущоб. Он самый передовой по технологиям, там знаменитый на весь мир Болливуд, но из-за недостатка социальной поддержки для трудмигрантов трущобы растут, как раковая опухоль. Приезжие из соседних Бангладеш, Бутана, Афганистана и Мьянмы с детьми живут в коробках из-под холодильников и плодят инфекции, так как у нас очень жарко. А у вас очень холодно — и будут или смерти, или преступность.
Некоторые причастные к образованию чиновники — к примеру, директор департамента Минпросвещения России Александр Реут — тоже не считают хорошей идею платного обучения для детей мигрантов, ведь она противоречит Конституции РФ. Аргументы же инициативной группы нацелены на неизбывную боль российских родителей, в чьих детсадах и школах по месту жительства вечно не хватает мест либо их детям мешают учиться дети «некоренных» народов. В пояснительной записке к законопроекту его авторы напоминают, что в 2024 году около 13 тыс. русских детей не смогли попасть в детские сады из-за мигрантов, а в отдельных регионах количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30−40%, так как «большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Из-за этого россияне, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с трудностями».
Но, несмотря на вечную битву за место под детсадовским или школьным «солнцем», нашлись те, кто считает идею не просто несправедливой, но и опасной.
— Сами же написали в сопроводиловке, что из 1762 детей, подавших заявление на тестирование по русскому, допустили только 335, у остальных были документы не в порядке, — говорит изучивший документ столичный отец Александр. — Госпошлины с 1 сентября взлетают в разы: что было бесплатно, то теперь 500 ₽, прочее подорожало вдвое-втрое. Первоклассник посчитает, что гастарбайтер с зарплатой 50−100 тыс. руб. в месяц не потянет аренду жилья в российском городе, оплату всех миграционных процедур, содержание семьи, платный сад, куда теперь еще и не возьмут, а еще и платную школу. Это значит, что станут расти как грибы подпольные мигрантские детсады на частных квартирах, а оставшиеся без школы их подростки станут слоняться по нашим улицам. Будет просто больше нелегалов, и все. А еще и вообще диких, без среднего образования и даже элементарного русского.