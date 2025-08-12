Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением

УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц, регулярно привлекает внимание специалистов и любителей радиосвязи. Станция известна своим загадочным характером: большую часть времени эфир заполнен однообразным гудением, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями. Предполагается, что сообщения могут иметь отношение к военным структурам или служить элементом системы оповещения.