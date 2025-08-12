«Балканизацию можно запустить». Доктор политических наук о сути процесса

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балканизация представляет собой не только процесс дробления некогда единых пространств, но и метод управления политическим пространством. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказала доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
«Понятие “балканизация” появилось в конце XIX века и было характеристикой процесса создания национальных единиц на пространстве бывших империй в этнически и культурно неоднородных пространствах. Это Австро-Венгрия прежде всего, — сказала Елена Пономарева. — Это Османская Турция, и это часть балканских территорий, которые контролировала Италия. Начало распада этих империй, восстания, всевозможные революции приводили к появлению процессов, которые формируют новые какие-то политические национальные единицы, которые в значительной степени потом и выросли в национальные государства».
Доктор политических наук добавила, что с конца XX века балканизация — это уже не только процесс дробления некогда единых пространств, но и метод управления политическим пространством: «При помощи этих процессов можно инициировать, например, конфликт на этнической или культурно-религиозной почве, который возникает там, где всегда люди жили мирно. Условно говоря, на территории Грузии несколько было сел, где проживали армяне этнически, жили всегда мирно, и вдруг начинается. Или недавняя ситуация болезненная — отношения между Азербайджаном и Арменией». Елена Пономарева обратила внимание, что примеров чересполосного проживания народов множество, в том числе в Европе, на постсоветском пространстве.
«Балканизацию можно запустить, то есть инициировать тот или иной конфликт в интересах внешних игроков, — отметила профессор МГИМО. — Чтобы развалить Югославию, Советский Союз, чтобы посеять хаос в проблемных странах, которые в значительной степени искусственно были созданы в своих границах». В качестве примера Елена Пономарева привела Боснию и Герцоговину: «Она никогда не существовала в таких границах. И пожалуйста — война жесточайшая на два с половиной года, потому что были такие границы. А внешние интересанты только масло в огонь подливали».-0-