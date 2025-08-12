«Балканизацию можно запустить». Доктор политических наук о сути процесса

Доктор политических наук добавила, что с конца XX века балканизация — это уже не только процесс дробления некогда единых пространств, но и метод управления политическим пространством: «При помощи этих процессов можно инициировать, например, конфликт на этнической или культурно-религиозной почве, который возникает там, где всегда люди жили мирно. Условно говоря, на территории Грузии несколько было сел, где проживали армяне этнически, жили всегда мирно, и вдруг начинается. Или недавняя ситуация болезненная — отношения между Азербайджаном и Арменией». Елена Пономарева обратила внимание, что примеров чересполосного проживания народов множество, в том числе в Европе, на постсоветском пространстве.