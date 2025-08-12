Ученые: к раку поджелудочной приводит самая распространенная привычка

Ученые из Майями в рамках нового исследования пришли к выводу, что раку поджелудочной железы способствует самая распространенная привычка — регулярное употребление алкоголя, пишет Daily Mail.
По словам соавтора исследования, хирурга-онколога Нипуна Мерчанта, сейчас люди пристрастились к малым, но регулярным дозам алкоголя, чтобы снизить тревожность. Однако спиртные напитки раз за разом повреждают клетки поджелудочной железы.
«Это повреждение вызывает воспаление, нанося вред органу, который играет жизненно важную роль в расщеплении пищи и регулировании уровня сахара в крови. Это может привести к развитию рака поджелудочной железы — болезни, которая убивает более 9000 британцев и 52 000 американцев каждый год и имеет один из худших показателей выживаемости среди всех видов рака», — говорится в материале.
Кроме того, ученым удалось выяснить, что сочетание мутации гена под названием Ras и воспаления в поджелудочной дает повышенный риск развития онкологии.
По данным Национальной службы здравоохранения США (NHS), чаще всего заболевают раком люди старше 65 лет, а также те, у кого есть хронический панкреатит или семейная предрасположенность, но в последнее время онкология данного вида стала все чаще поражать молодых людей.
