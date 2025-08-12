Ученые: к раку поджелудочной приводит самая распространенная привычка

«Это повреждение вызывает воспаление, нанося вред органу, который играет жизненно важную роль в расщеплении пищи и регулировании уровня сахара в крови. Это может привести к развитию рака поджелудочной железы — болезни, которая убивает более 9000 британцев и 52 000 американцев каждый год и имеет один из худших показателей выживаемости среди всех видов рака», — говорится в материале.