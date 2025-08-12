В популярных мессенджерах фиксируются сбои: что не работает сегодня

За 12 августа о сбоях в Telegram за один час заявили около 210 человек, за сутки — почти пять тысяч. Пик жалоб пришелся на 22:00 (по мск). При этом о проблемах в работе WhatsApp за час поступило 191 обращение, а за сутки — почти 4,5 тысяч. Наиболее часто сообщения о проблемах за последние два дня поступали из Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Московской, Кировской, Ивановской и Вологодской областей, а также из Республики Карелия, Крыма и Краснодарского края.