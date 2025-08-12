В популярных мессенджерах фиксируются сбои: что не работает сегодня

В ряде регионов РФ наблюдаются сбои в популярных мессенджерах.
Россияне массового на перебои в работе мобильной связи и интернета. По данным сервиса Downdetector, сбои фиксируются в мессенджерах Telegram, WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), «Одноклассники», а также на сайтах с онлайн-трансляциями и компьютерными играми. В каких регионах есть проблемы с интернетом и доступом к платформам и сайтам — в материале URA.RU.
Сбои в мессенджерах и соцсетях.
Telegram и WhatsApp.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСвердловчане массово жалуются на сбои в работе WhatsApp*
Нарушения в работе обоих мессенджеров продолжаются уже несколько дней, их пока не устранили. Пользователи сообщают о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой мультимедийного контента.
По данным мониторингового ресурса, резкий скачок обращений был зафиксирован 11 августа в период с 06:00 до 07:00 (по мск). В течение суток количество жалоб на функционирование Telegram превысило восемь тысяч, тогда как по WhatsApp было зарегистрировано более шести тысяч обращений.
За 12 августа о сбоях в Telegram за один час заявили около 210 человек, за сутки — почти пять тысяч. Пик жалоб пришелся на 22:00 (по мск). При этом о проблемах в работе WhatsApp за час поступило 191 обращение, а за сутки — почти 4,5 тысяч. Наиболее часто сообщения о проблемах за последние два дня поступали из Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Московской, Кировской, Ивановской и Вологодской областей, а также из Республики Карелия, Крыма и Краснодарского края.
«Одноклассники».
В последние дни пользователи соцсети отмечают участившиеся перебои в ее работе. Согласно данным Downdetector, за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 1 400 обращений, связанных с невозможностью доступа к сайту и мобильному приложению платформы. Проблемы были отмечены в ряде регионов, включая Краснодарский край, Москву и Московскую область, а также Ленинградскую, Новосибирскую, Свердловскую и Нижегородскую области.
По данным статистики, что основная часть жалоб (91%) связана с затруднениями при загрузке сайта. Оставшиеся 9% пользователей сообщили о неполадках при работе с мобильным приложением и личным кабинетом.
Сбои на сайтах.
Онлайн-игра Dota 2.
Сегодня пользователи массово сообщили о трудностях при запуске онлайн-игры Dota 2. Наиболее распространенными проблемами являются уведомление «Нет соединения со Steam», повышенный пинг и долгий поиск матча. На данный момент появляется информация, что у ряда пользователей доступ к игровой платформе Steam и Dota 2 возможен только с использованием сторонних утилит.
Согласно сведениям мониторинговой платформы, сайт Dota 2 регулярно фиксирует обращения по поводу сбоев. Отмечается резкий рост числа жалоб в ночное время. За текущие стуки поступил 766 обращений о неполадках в работе сайта, за час — 161 жалоба. Наиболее часто технические сбои затрагивали жителей Амурской, Ульяновской, Ленинградской, Челябинской и Тамбовской областей, а также Республики Карелия.
LiveBall.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Крыму предупредили о длительных отключениях связи: что делать, если нет интернета.
Сайт с онлайн-трансляциями футбольных матчей также недоступен из-за сбоев. По данным Downdetector, жалобы фиксируются из Республик Адыгея и Хакасия, Чеченской Республики, Костромской и Воронежской областей. Так, 12 августа за час поступило 35 жалоб о сбоях, а за весь день — 143. Пик обращений был зафиксирован около 22:00 (по мск). Пользователи отмечают, что сайт просто не работает.
Проблемы с интернетом и мобильной связью по регионам.
На данный момент критичных проблем в работе мобильной связи и интернета по России не наблюдается. За последний час больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга — 171, а также из Москвы — 195. В свою очередь, в Крыму власти предупредили, что связь может не работать в ближайшее время.
После введения режима «Беспилотная опасность» в Перми в Мотовилихинском районе днем наблюдались перебои с мобильной связью. Журналисты URA.RU рассказали, что, в частности, в Свердловском районе отсутствует связь у нескольких сотовых компаний, а вблизи зоопарка в Индустриальном районе нет доступа к интернету.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.