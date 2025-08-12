Ричмонд
В Белом доме неожиданно заговорили о красных линиях в украинском конфликте

Белый дом: Трамп не хочет проводить красные линии в отношении РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме неожиданно заговорили о красных линиях в украинском конфликте. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не хотел бы проводить какие-либо красные линии.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми», — резюмировала американский политик в интервью журналистам.

Нужно отметить, что ранее в Белом доме утверждали, что главной темой для обсуждения на саммите на Аляске, скорее всего, будет конфликт на Украине. Кроме того, Трамп тоже отмечал, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос урегулирования конфликта на Украине. А вот главарь киевского режима Владимир Зеленский отметил, что не признает результатов саммита.

