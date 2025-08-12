Модный тренд или риск для здоровья: врач рассказала об опасности популярной в России пластической операции

В России, особенно на Кавказе, стремительно растет популярность димплэктомии — операции по созданию ямочек на щеках. Этот бьюти-тренд, обещающий придать лицу миловидность и молодость, привлекает все больше девушек. Однако врачи предупреждают: процедура несет серьезные риски для здоровья. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило, чем опасна мода на «бейбифейс».
Отмечается, что в Дагестане и соседних регионах димплэктомия стала настоящим хитом. Если раньше такие операции делали несколько раз в месяц, то теперь в клиниках проводят до 40 процедур ежемесячно. Пациентки часто приносят фото модели Миранды Керр, желая повторить ее образ. Цены на операцию выросли: с 15 тысяч рублей до 25 тысяч и выше.
Врач-терапевт Зарема Тен считает димплэктомию сомнительной процедурой. По ее словам, операция нарушает работу щечной мышцы, которая отвечает за жевание и мимику. Даже минимальные изменения могут со временем привести к асимметрии улыбки или проблемам с удержанием пищи во рту. Кроме того, искусственные ямочки часто выглядят неестественно, особенно с возрастом. При потере объема щек из-за старения или похудения ямочки могут стать глубокими впадинами, которые старят лицо.
Еще одна опасность — непредсказуемость результата. Тен отметила, что точную форму и глубину ямочек сложно контролировать из-за индивидуальных особенностей анатомии. Это повышает риск асимметрии: одна ямочка может быть глубже или выше другой, а исправить это крайне сложно. Самый серьезный риск — повреждение лицевых нервов. По словам врача, неосторожное движение или рубцевание могут вызвать парез или паралич мышц, что приведет к необратимой асимметрии лица.
Тен советует тщательно обдумать решение перед операцией, взвесив все риски. Мода на ямочки может уйти, а последствия останутся на всю жизнь.