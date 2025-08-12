Модный тренд или риск для здоровья: врач рассказала об опасности популярной в России пластической операции

Отмечается, что в Дагестане и соседних регионах димплэктомия стала настоящим хитом. Если раньше такие операции делали несколько раз в месяц, то теперь в клиниках проводят до 40 процедур ежемесячно. Пациентки часто приносят фото модели Миранды Керр, желая повторить ее образ. Цены на операцию выросли: с 15 тысяч рублей до 25 тысяч и выше.