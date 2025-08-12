Ричмонд
Лингвистический университет официально переименован в Беларуси

В Беларуси официально переименовали лингвистический университет.

Источник: Комсомольская правда

Минский государственный лингвистический университет официально переименован в Беларуси, пишет БелТА.

Согласно информации, приказом министра образования № 366 от 6 августа 2025 года учреждение образования «лингвистический университет» переименовано в «Белорусский государственный университет иностранных языков».

В пятницу, 8 августа, Мингорисполком в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации учреждения образования сделал запись «Белорусский государственный университет иностранных языков» (БГУИЯ). Кроме того, было выдано свидетельство с регистрационным номером.

Напомним, что в 2024 году президент Беларуси Александр Лукашенко, приехав в Минский государственный лингвистический университет, интересовался:

Тем временем Мингорисполком раскрыл детали строительства нового жилого района в Минске.

Кстати, мы собрали, какие периоды при назначении пенсии в Беларуси зачтут в страховой стаж или в общий трудовой стаж, а какие — в обе категории: декрет, служба в армии и учеба на дневном отделении.

