Минский государственный лингвистический университет официально переименован в Беларуси, пишет БелТА.
Согласно информации, приказом министра образования № 366 от 6 августа 2025 года учреждение образования «лингвистический университет» переименовано в «Белорусский государственный университет иностранных языков».
В пятницу, 8 августа, Мингорисполком в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации учреждения образования сделал запись «Белорусский государственный университет иностранных языков» (БГУИЯ). Кроме того, было выдано свидетельство с регистрационным номером.
Напомним, что в 2024 году президент Беларуси Александр Лукашенко, приехав в Минский государственный лингвистический университет, интересовался:
