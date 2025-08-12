«Старушки в бегах» уже третий сезон выполняют функцию детективного детокса. Вроде бы есть интриги, но никаких трупов и психоанализа. И если от криминальных драм нужен отпуск, то август — самое время.
На этот раз старушки сбежали в Крым, где одна из героинь вынуждена вступить в непростую борьбу за наследный дом. Сам накал противостояния, прямо скажем, не обжигающий, но даже его регулярно «тушат» морскими пейзажами. С последними все образцово-показательно. Наверное, их можно использовать в качестве видеосопровождения на медитативных практиках. Люди в кадре тоже живут без лишних напрягов.
Пенсионерки по зову сердца прыгают в старенькую «Волгу» и едут на море, естественно, без многочасовых пробок на Крымском мосту. Преклонный возраст показан в самом приятном свете, без упоминаний о лекарствах и способах их достать. «Я как будто в кино попал», — говорит один из героев сериала в ситуации, напоминающей карикатурную мелодраму. Зрители тоже оказываются в кино, о чем, вероятно, догадываются, если пишут в некоторых отзывах, что будто в сказку попали.
Вполне возможно, что именно такие сериалы способны выполнить функции отпускной терапией без риска попасть в транспортный коллапс или обгореть на солнце. И если все так задумывалось, то сценаристы могут безо всякого смущения не мудрствовать с сюжетными ходами и монологами. Зачем напрягаться, если снимаем сериал для расслабления?
Благо главная актерская троица отрабатывает свое без скидок на отпускную негу. Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева снова тянут все нехитрое действие и очаровывают с первых же появлений в кадре. Старая актерская школа против новых сценарных подходов. Вот где нешуточная борьба с переменным успехом.
Они возвращаются.
В современных взглядах на девяностые царит непроходящий фильм ужасов, хотя некоторые воспоминания о тех временах бывают слаще меда. Весной 1994 года состоялась российская премьера мексиканского сериала «Дикая роза», и любители латиноамериканских страстей получили 199 серий блаженства. И вот сериал возвращается в эфир.
Затея на первый взгляд может показаться странной. Вероника Кастро, Гильермо Капетильо, душераздирающий сюжет о любви, бедности и богатстве, томные взгляды, актерская игра на грани нервного срыва. Но если в девяностых многие откровенно смеялись над такими сериалами, в нулевые они казались экспонатами из музея телевидения, то сейчас подобные реликты не лишены любопытства.
Сериал, ставший по сути предшественником «Дикого ангела», чью главную звезду Наталию Орейро подбирали под впечатлением от Вероники Кастро, старательно оцифровали для показа по выходным в гомеопатическом количестве. И спустя тридцать с лишним лет после премьеры и почти сорок со времен съемок «Дикая роза» способна удивлять и даже изумлять. Пышная речь, никакого жаргона, трогательная старорежимность гендерных отношений — все это, безусловно, производит впечатление. Для кого-то подобные ретростандарты — картинка из дремучих времен, для кого-то — воспоминание о жизни, которая была устроена гораздо проще, но во многом не хуже.
Сейчас «Дикая роза» вряд ли станет телевизионной сенсацией, но многие с удовольствием вспомнят, как это было, а кто-то, может быть, сделает мем или «запилит» рилс-видео для соцсетей. В ретро нет ничего плохого, а с учетом ностальгической истерии, разбушевавшейся в последнее время, картинки и звуки из прошлого имеют шанс на вторую жизнь.
Но лучше выбирать классику. И если уж есть желание добавить вещанию немного породистости, то пора бы показать «Гордость и предубеждение». Хоть с Селией Баннерман и Льюисом Фаэндером в экранизации 1967 года, хоть с Дженнифер Эль и Колином Фертом в версии 1995 года. Всего по шесть серий, а сколько британского шарма, манер и юмора.