«Старушки в бегах» уже третий сезон выполняют функцию детективного детокса.

Пенсионерки по зову сердца прыгают в старенькую «Волгу» и едут на море, естественно, без многочасовых пробок на Крымском мосту. Преклонный возраст показан в самом приятном свете, без упоминаний о лекарствах и способах их достать. «Я как будто в кино попал», — говорит один из героев сериала в ситуации, напоминающей карикатурную мелодраму. Зрители тоже оказываются в кино, о чем, вероятно, догадываются, если пишут в некоторых отзывах, что будто в сказку попали.