Выдавленный прыщ довел женщину до паралича лица

Мать троих детей Лиш Мари просто выдавила прыщ под носом, а через несколько часов оказалась в отделении неотложной помощи с перекошенным лицом и четырьмя рецептами на антибиотики и стероиды. Как пишет New York Post, она совершила ошибку в так называемом «треугольнике смерти», и эта оплошность могла ее убить.
Все началось с обычной кисты под ноздрей. Но уже через четыре часа, по словам Лиш, «все стало очень плохо». Одна сторона ее лица так сильно опухла, что когда она пыталась улыбнуться, улыбка получалась кривой — поднимался только один уголок рта. Результат был «чрезвычайно болезненным».
Проблема в том, что ее прыщ находился внутри «треугольника смерти» — зоны, где выдавливание может выпустить бактерии прямо в мозг, что приводит к смертельным инфекциям.
«Выдавливание прыщей в центре лица может быть особенно опасным», — цитирует издание нью-йоркского дерматолога доктора Марка Строма. Он объясняет, что вены в этой области «напрямую соединяются с мозгом через кровеносный сосуд, называемый кавернозным синусом».
Когда вы давите там прыщ, вы создаете открытую рану, через которую бактерии с рук могут попасть в кровоток и отправиться прямиком в мозг. Возможные осложнения ужасают: слепота, инсульт, паралич и даже смерть.
Лиш повезло, потому что она среагировала мгновенно. Но другие комментаторы под ее постом поделились не менее страшными историями. «Случилось с моей дочерью. Мы провели неделю в больнице, и ей пришлось делать операцию на лице», — написала одна мать. «Я чуть не умерла от этого. Это не шутка, полторы недели в больнице и операция», — добавила другая.
Даже врачи, дающие советы по безопасному выдавливанию прыщей, ставят на «треугольнике смерти» жирный крест. «Правда, не трогайте его. Используйте точечное средство или обратитесь к дерматологу», — настаивает доктор Мамина Турегано.
