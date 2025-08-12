Таможенные правила: как не нарваться на штраф при пересечении границы

Юрист Анастасия Рудакова разъяснила в беседе с Regions, когда нужно заполнять таможенную декларацию при пересечении границы. Она отметила, что нарушение правил декларирования может привести к административным штрафам или уголовной ответственности.
Рудакова сообщила, что декларировать необходимо товары, стоимость которых превышает установленный лимит. Обязательной декларации подлежат драгоценности, крупные суммы наличных, электроника, алкоголь, табак, некоторые лекарства и продукты питания.
По словам юриста, декларацию можно подготовить заранее или в день поездки до прохождения границы. Бланк доступен на сайте Федеральной таможенной службы, а также в личном кабинете для заполнения онлайн. После оформления документа пользователь получает уникальный идентификационный номер, который нужно показать таможенникам.
Отсутствие декларации или указание неверных данных влечет штраф. Его размер может составлять от половины до двойной стоимости товаров, а в некоторых случаях имущество могут конфисковать.
