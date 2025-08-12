Таможенные правила: как не нарваться на штраф при пересечении границы

По словам юриста, декларацию можно подготовить заранее или в день поездки до прохождения границы. Бланк доступен на сайте Федеральной таможенной службы, а также в личном кабинете для заполнения онлайн. После оформления документа пользователь получает уникальный идентификационный номер, который нужно показать таможенникам.