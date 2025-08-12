«Обмен территориями»: жители Аляски испугались, что Трамп отдаст штат России

Оживляют такие обсуждения и другие заявления американского лидера. 11 августа Трамп на пресс-конференции с журналистами сказал, что 15 августа «едет в Россию», где он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. СМИ назвали слова президента оговоркой, однако многие иронично отметили, что Трамп уже мог передать Аляску России, поэтому штат станет российской территорией. Кроме того, появились предположения и о том, что глава Белого дома напомнил, что Аляска раньше действительно входила в состав российского государства.