«Обмен территориями»: жители Аляски испугались, что Трамп отдаст штат России

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможном «обмене территориями» вызвали тревогу среди жителей Аляски, некоторые из которых начали беспокоиться, что американский лидер может передать штат России. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на опросы жителей крупнейшего города региона Анкориджа.
В статье подчеркивается, что неясные формулировки Трампа вызвали недоумение у местных жителей. Одна из женщин отметила, что в Анкоридже распространяются «безумные теории» в связи с высказываниями президента.
— Самая безумная из них: нас передают России, чтобы положить конец войне на Украине, — заявила собеседница журнала Эсс Браун.
Оживляют такие обсуждения и другие заявления американского лидера. 11 августа Трамп на пресс-конференции с журналистами сказал, что 15 августа «едет в Россию», где он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. СМИ назвали слова президента оговоркой, однако многие иронично отметили, что Трамп уже мог передать Аляску России, поэтому штат станет российской территорией. Кроме того, появились предположения и о том, что глава Белого дома напомнил, что Аляска раньше действительно входила в состав российского государства.
При этом президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 августа заявил, что встреча Путина и Трампа имеет исключительно двухсторонний характер и касается только российско-американских отношений, поэтому никаких решений по украинскому конфликту там принято не будет. В связи с этим вопрос об «обмене территориями», о которых говорил Трамп, остается открытым.
9 августа американский лидер сообщил, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Также глава Белого дома отметил, что президенту Украины нужно быть готовым «кое-что подписать» для достижения мира.
По данным СМИ, американская секретная служба арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже, который является крупнейшим городом штата.