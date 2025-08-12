Ричмонд
В Ростове на трех улицах временно ограничат движение

В Ростове-на-Дону введут временные ограничения движения из-за ремонта теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

С 20 августа по 30 октября в Ростове-на-Дону будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на подземных тепловых коммуникациях. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В этот период полностью перекроют участок улицы Восточной от проспекта Кировского до дома № 6 по улице Восточной.

Одновременно будет ограничено движение по проспекту Кировскому на участке от улицы Восточной до улицы Максима Горького. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

