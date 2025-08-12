Во втором сезоне «Уэнсдэй» обратили внимание на русскую классику

У желающих найти отсылки к классике жанра открываются прямо-таки бескрайние возможности. Вот намек на «Труп невесты» того же Тима Бертона, а вот Хичкок со своими страшными птицами. И в подобном стремлении сыпать ассоциациями нет ничего плохого. В конце концов на грядке западной массовой культуры уже выращено столько всего, что было бы странно не заимствовать у самих себя. И если есть всемирные хиты вроде Losing my religion от R.E.M. или Zombie от Cranberries, то, конечно, нужно их использовать — они же не связаны там ни с какими санкциями.