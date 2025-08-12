Компания Kodak предупредила о риске прекращения работы из-за долгов

Как сообщает CNN, одна из самых старых фотокомпаний в мире Kodak может прекратить свое существование из-за больших долгов.
В финансовом отчете, опубликованном в понедельник, руководство компании заявило об отсутствии гарантированных источников финансирования или доступной ликвидности для погашения долговых обязательств, оцениваемых примерно в 500 млн долларов.
В рамках стратегии по укреплению финансовой стабильности Kodak планирует приостановить выплаты по пенсионным программам. При этом в компании подчеркнули, что не ожидают существенного влияния торговых ограничений на свою деятельность, поскольку основное производство, в том числе камер, пленки и чернил, сосредоточено на территории США.
Основанная в 1892 году в Рочестере (штат Нью-Йорк) Eastman Kodak более века доминировала на мировом рынке фотопленки, фотоаппаратов и сопутствующих товаров. Знаменитый слоган «Вы нажимаете кнопку — мы делаем все остальное» стал олицетворением массовой фотографии XX века.
С появлением цифровых технологий в конце 1990-х годов Kodak утратила свое лидерство, не сумев оперативно адаптировать свою бизнес-модель к новым реалиям. В 2012 году компания инициировала процедуру банкротства и провела масштабную реорганизацию, завершившуюся в 2013 году. После этого Kodak предпринимала попытки диверсифицировать свою деятельность, объявив в 2018 году о запуске криптовалюты Kodakcoin, а в 2020-м — заявила о намерениях выйти на фармацевтический рынок. Несмотря на приложенные усилия, Kodak не смогла вернуть себе прежние позиции.
