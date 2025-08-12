Компания Kodak предупредила о риске прекращения работы из-за долгов

С появлением цифровых технологий в конце 1990-х годов Kodak утратила свое лидерство, не сумев оперативно адаптировать свою бизнес-модель к новым реалиям. В 2012 году компания инициировала процедуру банкротства и провела масштабную реорганизацию, завершившуюся в 2013 году. После этого Kodak предпринимала попытки диверсифицировать свою деятельность, объявив в 2018 году о запуске криптовалюты Kodakcoin, а в 2020-м — заявила о намерениях выйти на фармацевтический рынок. Несмотря на приложенные усилия, Kodak не смогла вернуть себе прежние позиции.