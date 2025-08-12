Милонов предложил продавать вейпы в виде раковых опухолей

23 июня депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть пакет законопроектов о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, а также о введении административной ответственности за их оптовую и розничную продажу. Согласно проекту, штраф для физических лиц составит от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.