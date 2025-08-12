Милонов предложил продавать вейпы в виде раковых опухолей

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов во вторник, 12 августа, предложил придавать электронным сигаретам и флаконам с жидкостью для них форму и вид злокачественных опухолей или последствий тяжелых болезней.
Так парламентарий поддержал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова наносить на вейпы предупреждения о вреде здоровью, аналогично сигаретам.
Милонов отметил, что у россиян формируется искаженное представление о якобы безопасности электронных сигарет и значительно меньшем вреде для здоровья в сравнении с обычными сигаретами.
— Полный запрет вейпов уже стоит на пороге. Я бы предложил продавать жидкости для испарения вейпов исключительно в виде злокачественных опухолей, в виде результатов гангрены или страданий, чтобы они были некрасивыми, — подчеркнул депутат в беседе с порталом «Татар-информ».
23 июня депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть пакет законопроектов о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, а также о введении административной ответственности за их оптовую и розничную продажу. Согласно проекту, штраф для физических лиц составит от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.