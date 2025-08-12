МО Британии: военные в Кении продолжают пользоваться услугами проституток

В документе, охватывающем период с июля 2022 года по настоящее время, отмечается, что «несмотря на принятые армейские меры, включая внедрение правила JSP 769, запрещающего использование интимных услуг, британские военнослужащие в Кении продолжают платить за такие услуги». При этом частота таких случаев оценивается как низкая или средняя и, по утверждению ведомства, находится под контролем.