Британские военнослужащие из контингента BATUK, дислоцированного в Кении, продолжают пользоваться услугами проституток, несмотря на официальный запрет. Об этом говорится в докладе Министерства обороны Великобритании.
В документе, охватывающем период с июля 2022 года по настоящее время, отмечается, что «несмотря на принятые армейские меры, включая внедрение правила JSP 769, запрещающего использование интимных услуг, британские военнослужащие в Кении продолжают платить за такие услуги». При этом частота таких случаев оценивается как низкая или средняя и, по утверждению ведомства, находится под контролем.
Расследование было инициировано после публикаций британских СМИ в октябре 2024 года, в которых сообщалось о возможной причастности солдат к вовлечению местных женщин в проституцию. В ответ армия заявила о проведении «регулярных тренировок» и усилении контроля за поведением личного состава за пределами военной базы.
На протяжении последних лет персонал BATUK неоднократно попадал в скандалы. В 2021 году британские СМИ сообщили о возможной причастности британского солдата к убийству 21-летней Агнес Ванджиру, чьё тело было найдено в выгребной яме рядом с отелем, где её видели с военнослужащими незадолго до исчезновения.
В 2023 году кенийское правительство начало расследование деятельности британского контингента по обвинениям в порче имущества, сексуальных домогательствах и насилии. Поступала информация об оставлении неразорвавшихся боеприпасов на открытых территориях, использование опасных химикатов во время учений и случаи насилия.
В 2024 году телеканал CNN сообщил, что британские военные на протяжении многих лет систематически насиловали местных женщин, в результате чего родилось множество детей смешанного происхождения. В июне 2025 года газета The Times сообщила об аресте британского военнослужащего в Кении по подозрению в изнасиловании женщины.
Ранее издание Daily Mail писало, что Минобороны Великобритании убило в 9 раз больше своих военнослужащих, чем погибло при афганской кампании.