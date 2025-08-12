Напомним, Орбан уже говорил о том, что капитуляция Украины — это всего лишь вопрос времени. Киевский режим уже давно сложил бы оружие, если бы не получал бы поддержку от Европы и США. Причем похожее мнение раньше выражал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что конфликт на Украине закончился бы через месяц-полтора, максимум два, если бы Запад прекратил бы накачивать ВСУ оружием и спонсировать киевский режим.