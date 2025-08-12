Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Венгрия могла бы уничтожить Украину за сутки, но не делает этого

Премьер-министр Венгрии сделал громкое заявление в отношении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия могла бы моментально парализовать экономику Украины, прекратив поставки газа и электроэнергии. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не пойдёт на такой шаг. Об этом политик рассказал в интервью, сообщает агентство РИА Новости.

«Будапешт мог бы устроить распад Украины за один-единственный день», поскольку она получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. «Украинцы разговаривают с нами неуважительно и в то же время от нас зависят», — подчеркнул венгерский политик в разговоре с журналистами.

Напомним, Орбан уже говорил о том, что капитуляция Украины — это всего лишь вопрос времени. Киевский режим уже давно сложил бы оружие, если бы не получал бы поддержку от Европы и США. Причем похожее мнение раньше выражал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что конфликт на Украине закончился бы через месяц-полтора, максимум два, если бы Запад прекратил бы накачивать ВСУ оружием и спонсировать киевский режим.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше