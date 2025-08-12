Венгрия могла бы моментально парализовать экономику Украины, прекратив поставки газа и электроэнергии. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не пойдёт на такой шаг. Об этом политик рассказал в интервью, сообщает агентство РИА Новости.
«Будапешт мог бы устроить распад Украины за один-единственный день», поскольку она получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. «Украинцы разговаривают с нами неуважительно и в то же время от нас зависят», — подчеркнул венгерский политик в разговоре с журналистами.
Напомним, Орбан уже говорил о том, что капитуляция Украины — это всего лишь вопрос времени. Киевский режим уже давно сложил бы оружие, если бы не получал бы поддержку от Европы и США. Причем похожее мнение раньше выражал президент России Владимир Путин. Он отмечал, что конфликт на Украине закончился бы через месяц-полтора, максимум два, если бы Запад прекратил бы накачивать ВСУ оружием и спонсировать киевский режим.