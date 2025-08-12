Композитор Алексей Сергунин рассказал об искусственном интеллекте в работе и о многом другом

— Важны субтитры, как и в оперном театре (в исполнении симфонии участвует хор. — М. Ч.), ведь не всегда может быть понятен текст. Да и комментарии по содержанию частей, на мой взгляд, тоже имеют смысл, например для пресейва, чтобы человеку было понятно, о чем музыка. Но другое дело, когда человек оказался в зале. Ему уже, полагаю, не понадобится ничего. Все будет понятно и так. В целом-то мысль не новая, программную музыку сочиняли с незапамятных времен. Но важный момент: я себя не озадачивал принципиально открывать что-то новое, я отказался полностью от новаторства и уделял внимание только тому, что бы я сказал народу, старался говорить с людьми на одном языке.