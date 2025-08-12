Рабочий поселок, который примет Путина и Трампа: чем известен Анкоридж на Аляске

Основание города стало результатом случайностей. В 1914 году участок, где сейчас находится Анкоридж, был определен в качестве центра строительства железнодорожной магистрали для нужд Аляскинской ЖД. Возведение железной дороги продолжалось с 1915 по 1923 год. Вблизи штаба строительства возник временный палаточный городок, получивший название Шип-Крик. Именно здесь 20 ноября 1920 года был официально основан город Анкоридж. Название отсылается к английскому слову «anchor» — «якорь», поскольку в окрестностях находилась якорная стоянка для судов.