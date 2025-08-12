Совместно противостоять угрозам. Страны СНГ активизируют сотрудничество в борьбе с преступностью

Директор департамента напомнил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке к очередным заседаниям высших органов Содружества. Планируется, что главами государств будет рассмотрен ряд вопросов в сфере безопасности. Так, предполагается принятие новых программ сотрудничества по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению пограничной безопасности, Концепции военного сотрудничества до 2030 года, подписание Договора о международной контролируемой поставке и Факультативного протокола к Конвенции в сфере передачи осужденных.