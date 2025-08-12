Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд

Новое достижение спортсмена — 6,29 м.

Источник: Аргументы и факты

Двукратный олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,29 м на соревнованиях Мемориал Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Для 25-летнего шведа это стало уже 13-м по счёту обновлением мирового результата. Предыдущее достижение он показал 15 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Спортсмен взял планку на высоте 6,28 м.

Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио и Париже, двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

Ранее российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд. Она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.