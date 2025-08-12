Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6,29 м на соревнованиях Мемориал Иштвана Дьюлаи в Будапеште.
Для 25-летнего шведа это стало уже 13-м по счёту обновлением мирового результата. Предыдущее достижение он показал 15 июня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Спортсмен взял планку на высоте 6,28 м.
Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио и Париже, двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.
Ранее российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд. Она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.