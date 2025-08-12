На экранах показали знаменитый спектакль «Вирджинии Вульф» с Галиной Волчек

Там даже Марина Неелова уходит на второй план, хотя у нее тоже драматическая роль, переходящая в трагедию. Но пара Гафт-Волчек, муж и жена, одна сатана. Она — Марта, он — Джордж, оба интеллектуалы, преподают в высшей школе. Не это главное! Они еще любят друг друга. Так любят — до ненависти, до абсолютного разрыва! Но потом снова сталкиваются лбами, стыкуются, привязываются, потому что не могут друг без друга. Она мучает его по полной программе, издевается, оскорбляет, изменяет ему тут же, он за словом в карман не лезет, сама язва, но… это и есть их безумная любовь-отталкивание, сука-любовь. А еще у них есть сын… Или его нет, они сами себе его придумали. Это еще одна грань их любви, их трагедии. Вот такой Олби, все на психике, подсознании, то, что доктор американцам прописал. Но Волчек — да, и американка со всеми комплексами отношений, хотя еще и русская в доску, с такой раненой душой, умеющей любить вот так, как никто больше.