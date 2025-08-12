Белый дом: Трамп не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 12 августа, заявила, что не хочет устанавливать красные линии относительно конфликта на Украине для президента США Дональда Трампа и от его имени.
Она отметила, что Соединенные Штаты видят прогресс в результате прямых российско-украинских переговоров, провести которые призывал Трамп.
— Президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми, — заявила Левитт во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.
6 августа помощник президента России и глава переговорной делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках гуманитарных обменов с Россией. Он пояснил, что из-за этого второй этап процесса шел тяжело, а третий так и не начался.
23 июля на фоне третьего раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны провели новый обмен пленными военными в рамках договоренностей, которых они достигли во время переговоров 2 июня.