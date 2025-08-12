Белый дом: Трамп не хочет проводить красные линии по Украине в отношениях с РФ

— Президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми, — заявила Левитт во время брифинга, который транслировался на сайте Белого дома.