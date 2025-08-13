Ричмонд
Онкологи Кубани начали оперировать пациентов с помощью «ледяного скальпеля»

Врачи на Кубани освоили новый метод проведения операций.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае начали применять «ледяной скальпель» для удаления новообразований. Данный метод способствует уменьшению травматичности хирургических вмешательств. Об успешном освоении врачами Краевой клинической больницы № 1 криоаблации сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, сообщил.

Внедрение технологии стало возможным благодаря двухдневному мастер-классу, проведенному Павлом Балахниным, заведующим отделением рентгенохирургии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Суть методики заключается в деструкции патологических тканей под воздействием предельно низких температур. Экстремальный холод провоцирует резкий температурный шок, приводящий к гибели клеток. Данный подход эффективен в терапии плотных новообразований, в том числе злокачественной природы.

Ключевым достоинством криоаблации является минимальная инвазивность и снижение травматизма при проведении операций. В перспективе Краевая клиническая больница планирует организовать специализированное обучение для подготовки кадров в этой области.